Roxana MARACINEANU, ministre déléguée chargée des Sports, se rendra jeudi 17 décembre à Mâcon

Cette visite sera consacrée aux thèmes suivants : le sport et la santé, le sport et la jeunesse, la lutte contre l’obésité des enfants grâce au sport.

À l’occasion de ce déplacement la ministre se verra remettre le rapport sur la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale du sport par Benjamin DIRX, député de Saône-et-Loire (1re circonscription).

Enfin, Roxana MARACINEANU, conclura son déplacement par la visite de l’espace sportif et de loisirs Antoine GRIEZMANN et ira à la rencontre d’athlètes.



14h40 Arrivée de la ministre au complexe sportif des Saugeraies (rue Simone Veil – Mâcon)

14h45 Présentation du complexe sportif, entraînement d’escrime d’un groupe scolaire et échanges avec les jeunes

15h05 Présentation et remise du rapport sur la mise en œuvre de la nouvelle organisation territoriale du sport par Benjamin DIRX, député de Saône-et-Loire (1re circonscription).

15h15 Ouverture de la table ronde sur les conférences régionales, le sport et la santé, le sport et la jeunesse, la lutte contre l’obésité des enfants grâce au sport



16h10 Arrivée à l’Espace sportif et de loisirs Antoine GRIEZMANN (Grisière –Mâcon)