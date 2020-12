Champforgeuil : La municipalité offre des livres aux enfants des 3 écoles

Pas de spectacles de Noël pour les enfants des écoles de Champforgeuil, la municipalité joue le Père-Noël

Ce jeudi matin, Annie Sassignol maire de la commune et Annick Gaudillère adjointe ont joué le rôle du ̏Père noël˝ et elles ont rendu visite aux enfants des écoles de Champforgeuil. Elles ont débuté la distribution de livres par l’école primaire Marcel Pagnol où les attendait la directrice et enseignante en classe de CE1/ CE2 Sophie Peltier.

Un livre et un Père Noël en chocolat ont été offerts en cadeau pour que s’opère la magie de Noël malgré l’absence de spectacle, les mesures sanitaires interdisant tout rassemblement et manifestation. Les deux élues se sont ensuite rendues dans les deux autres écoles pour continuer leur distribution de présents.

C’était ce jour un peu Noël avant l’heure pour les 257 enfants.

C.Cléaux