Pas plus de 2° cette semaine en Saône et Loire (et éventuellement de la neige)

Sortez bonnets et moufles cette semaine de rentrée scolaire !

Les températures stationneront tout au long de la semaine entre -2°c et + 2°c tout au long de la semaine ! Vous êtes prévenus... n'attendez pas une phase de redoux pour le moment et prévoyez des vêtements chauds pour cette rentrée scolaire de début d'année. Météo France ne nous annonce pas une semaine très enthousiasmante en terme de prévisions. Côté flocons, ici ou là, sur les points les plus hauts, de nouvelles averses sont à prévoir mais de manière très épisodique. Bonne semaine à toutes et à tous.