LE MAIRE EN DIRECT » - Reprise des entretiens le vendredi 8 janvier  dans le quartier des Prés-Saint-Jean

Un temps suspendu en raison du reconfinement, le dispositif « Maire en direct » reprend dans les différents quartiers de Chalon avec un premier rendez-vous en 2021 aux Prés-Saint-Jean le vendredi 8 janvier de 12 h à 17 h.

La proximité avec les Chalonnais est indispensable afin d’affiner au quotidien les différentes actions menées par la municipalité. Une fois par mois, dans l’un des treize quartiers qui composent notre ville, les habitants qui le souhaitent peuvent s’entretenir sans rendez-vous avec le Maire de Chalon, entre 12h et 17h. En amont d’une session du « Maire en direct », les habitants du quartier concerné recevront en boîte aux lettres un courrier indiquant l’adresse où se dérouleront les entretiens individuels. Sur place, afin de respecter le règlement sanitaire en vigueur, la file d’attente sera organisée pour respecter les distanciations et du gel hydroalcoolique sera mis à disposition. Tous les visiteurs sont priés de venir munis d’un masque.

En allant rendre compte de l’action municipale au cœur des quartiers chalonnais, au plus près des habitants, le Maire souhaite instaurer des échanges privilégiés où toutes les situations et tous les sujets peuvent être abordés. Chacun de ces entretiens individuels fera l’objet d’un traitement et d’un suivi.

Vendredi 8 janvier : entretiens sans rdv de 12h à 17h. Maison de quartier 1 rue Winston-Churchill