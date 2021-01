Prérogatives 2021, Covid 19, variant, confinement, vaccination… Sur le marché, les Chalonnaises et chalonnais ne manient pas la langue de bois

Découvrez leurs réactions !

Info-chalon.com était présent ce dimanche matin, aux alentours de 10 heures, sur le marché, pour que les chalonnaises et chalonnais puissent s'exprimer à l’occasion de la nouvelle année et déjà tous les sujets d’actualités qui les concernent.

Pour cette 1re rencontre, la plupart des personnes qui ont pris part à cette interview étaient questionnées sur le marché et ses abords, rue aux Fèvres et Place de la Cathédrale à Chalon-sur-Saône.

Cinq questions étaient posées, ce dimanche matin :

1/Que pensent-ils du couvre-feu et d’un possible reconfinement ?

2/ Que pensent-ils de la vaccination liée au virus du COVID 19 ?

3/ Le variant du virus vous fait-il peur ?

4/ Que pensez-vous des gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires comme le port du masque, la distanciation physique… ?

5/ Quelles seront leurs prérogatives pour 2021 ?

Patrick, 63 ans, artisan frigoriste en matériel de boulangerie et restauration :

« 1) Je pense que le dispositif du couvre-feu, voire du confinement, est nul et débile, ce n’est pas cela qui va empêcher au virus de circuler ! 2) La vaccination, c’est bien pour ceux qui y croit. Moi, je n’y crois pas et je n’ai pas du tout envie de me faire vacciner. D’ailleurs, je pense avoir pris assez de chloroquine dans ma vie pour être immunisé contre ce virus ! 3) Non, je ne suis pas inquiet du tout en ce qui concerne le variant, de toute façon si les gens nous soignent vraiment avec de bon médicament et pas avec de la poudre de perlimpinpin, ça peut passer ! 4) Je ne peux rien dire contre les gens qui ne portent pas le masque car moi, les ¾ du temps, je n’ai pas le temps de le porter parce que c’est insupportable dans certaines conditions de travail qui me sont imposées. Je pense néanmoins qu’il faut respecter les distanciations et dès lors je pense que la situation peut s’améliorer. 5) Je souhaite avoir autant de travail qu’en 2020. Je souhaiterais aussi que nos gouvernants soient un petit peu moins stupides et laissent ouvrir les restaurants, les théâtres, permettent aussi l’accès à la culture… car je trouve inadmissible d’avoir des gens qui sont empilés les uns sur les autres dans les avions, les trains, les bus, les métros et dans les grandes surfaces … et qu’ils ferment les yeux sur ça. Il faut savoir être logique ! ».

Lila, adjointe dans l’hôtellerie, 45ans :

« 1) Personnellement, je ne comprends pas pourquoi avoir mis le couvre-feu à 18 heures et je pense que malheureusement dans quelques semaines nous serons confinés, surtout, quand on voit l’évolution des chiffres et que les pays autour de nous sont confinés. Donc je ne comprends pas pourquoi nous ne le sommes pas, même si au fond de moi je ne le souhaite pas. 2) Le problème de la vaccination, c’est que cela a été amené par les politiques et que je pense que la vaccination, normalement, c’est plus à notre médecin traitant de nous en parler. Là, c’est tout le contraire, c’est devenu très politique et c’est cela qui me dérange en fait. Donc j’attends que ce soit mon médecin qui me donne les prérogatives sur la vaccination. Je pense d’ailleurs que c’est pour cela que les gens sont réfractaires aux vaccins, comme les anti-vacs car ils n’ont plus du tout confiance aux politiques surtout avec ce qui s’est passé avec le port du masque où il a été déclaré inutile de le porter au début de l’épidémie. C’est pour cela qu’il y a autant de personnes qui sont contre la vaccination. Après, il y a beaucoup de personnes qui sont prioritaires avant moi ! Je ne suis ni pour, ni contre, mais je pense que l’on sera tous obligés d’y passer si on veut voyager ou faire des activités car ils vont nous l’imposer ! 3) Non le variant ne m’inquiète pas plus que cela ! 4) Personnellement, à Chalon, je n’ai pas trop vu de personnes qui ne respectaient pas les mesures sanitaires. Par contre, moi, ce qui m’énerve c’est de voir des papys qui mettent leur masque sous le nez alors qu’au départ c’est beaucoup pour eux qu’on nous a demandé de porter le masque. Alors quand on les voit avec les masques sous le nez voire sous le menton pour certains et qu’ils vont à des heures pas possibles dans les grandes surfaces, cela m’énerve beaucoup ! 5) J’ai entendu dire d’après le milieu médical, que cela irait mieux cet été, je pense donc que les six mois à venir vont rester difficiles à vivre et encore très compliqués. Moi, qui travaille dans l’Hôtellerie je souhaite que tout redevienne comme avant car si moi je suis en chômage partiel, j’ai des collègues qui n’ont pas repris ou qui ne travaille plus. Je souhaite que nous soyons plus libres dans nos déplacements, sans masques et de retrouver de la fraternité entre nous. J’ai aussi une pensée pour la jeunesse et mon fils, je souhaite vraiment qu’ils retrouvent tous une vraie liberté car cela n’a pas facile d’être jeune en 2020 ! ».

Claude, retraité, 77 ans :

« 1) Le couvre-feu à 18 heures, est pour moi une solution qui n’est pas très très efficace mais qui vient compléter toutes les autres mesures mises en place ! 2) Bien sûr que je suis pour la vaccination, d’ailleurs le 18 janvier, si je peux, je me ferais vacciner ! 3) Le Variant, c’est très inquiétant, oui, car est-ce qu’on pourra le contrôler en France ? Cela n’est pas sûr. D’ailleurs que ce type de virus reste en Angleterre, cela me convient parfaitement ! 4) Je trouve que les gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires, c’est scandaleux et irresponsable parce qu’ils nous mettent tous en péril et ils se mettent également en péril ! 5) Moi, qui suit en retraite j’ai envie d’en profiter. On ne trouve plus actuellement un seul voyage ou une sortie intéressante car tout est fermé dans les pays. Je souhaiterais pouvoir retourner en Espagne et au Portugal pour jouer au golf par exemple. J’espère que tout redeviendra normal comme avant et pour tout le monde! ».

Lee Dokung, étudiante aux beaux Arts, 22 ans, nord coréenne :

« 1) Le couvre-feu et les mesures sanitaires sont très importantes, d’ailleurs nous, en Corée nous respectons toutes les mesures sanitaires liés au COVID 19. Par contre, je voyage beaucoup en France et j’ai vu qu’il y a des gens qui ne respectent pas trop cela. Je trouve que la France est beaucoup plus laxiste que la Corée là-dessus ! 2) Bien sûr que la vaccination est très importante ; tout le monde doit se faire vacciner pour limiter la progression du virus mais je vois en France malheureusement qu’il y a beaucoup de balbutiements et d’hésitations sur la mise en place de la vaccination! 3) Carrément qu’il faut en avoir peur du nouveau variant ! 4) Chez nous en Corée du Nord tout le monde porte le masque car c’est obligatoire par contre ici en France, dans les grandes villes c’est différent. Mais depuis que je suis à Chalon, je n’ai pas trop vu de personnes qui ne portaient pas de masque! 5) Alors comme tout le monde, je souhaite que la vie redevienne comme avant et cela dans tout les pays du monde. Je souhaite également pouvoir présenter mes travaux d’études pour qu’ils soient validés. Je voudrais à nouveau pouvoir retrouver mes amis afin de pouvoir faire la fête avec eux et en toute liberté ! ».

Pascal, 66 ans, retraité :

« 1) Le couvre-feu, cela ne me dérange pas trop parce que je suis retraité, par contre je sais que cela peut perturber les commerçants mais devant l’importance de ce virus qui est mortel, rappelons-le, avec 67 000 morts en France et les autres chiffres dans le monde, je pense qu’il faut quand même être sérieux ! 2) Sur la vaccination, je pense qu’en France, on a toujours été un peu craintif au départ mais vous verrez, je pense que l’on va revenir à la normalité et que les gens iront se faire vacciner et de ce fait, on rattrapera notre retard sur les autres pays ! 3) Oui c’est inquiétant, le nouveau variant, surtout quand on voit ce qui se passe dans les autres pays en Europe. Car s’il venait à se développer encore plus en France alors que l’on a déjà beaucoup de soucis pour maitriser celui-ci, cela deviendrait très compliqué. Alors oui il faut le prendre au sérieux et moi, cela me préoccupe beaucoup ! 4) En France, on est toujours très spéciaux, on est des gueulards et on veut bien des réformes mais pas chez nous, que pour les autres. Mais là, je pense qu’il faut respecter les mesures sanitaires. Je n’aime pas le port du masque mais je le porte et je respecte les distanciations car je me fis aux scientifiques et aux professionnels de la santé ! 5) J’espère que toutes ces maladies s’arrêteront dans le monde entier et que l’on puisse retrouver une vie normale, parce que c’est vrai que depuis que le virus nous a touché, on ne voit plus personne, on est refermés sur nous-même… Ce n’est pas cela la vraie vie ! Moi, je veux refaire du sport, discuter librement, faire des balades avec des amis etc. La vie, quoi ! »

Magali, 42 ans, rédactrice :

« 1) Le couvre-feu, quand on travaille, ce n’est pas évident car le soir, on ne peut plus faire des petites courses dont on aurait besoin, comme acheter du pain frais… Quant au reconfinement avec fermetures éventuelles des écoles, cela va être très compliqué une nouvelle fois de pouvoir allier le télétravail et l’école à la maison. Malheureusement, je suis pessimiste et j’ai bien peur que cela soit mis en place avant les vacances scolaires de février ! 2) Concernant la vaccination, je suis dans la réflexion car j’au rais plus facilement confiance aux prérogatives du vaccin, qui me soient données par nos médecins traitants, plutôt qu’essayer comme ils le font (les politiques), de nous convaincre de nous faire vacciner par tous les moyens. D’ailleurs, je pense que les politiques devraient nous montrer l’exemple en se faisant vacciner eux-mêmes ! 3) Pour le variant pas trop inquiète car soi-disant qu’il se propage plus vite certes mais qu’il n’est pas plus dangereux. Je n’ai donc pas de craintes à ce sujet ! 4) Je trouve qu’il faut que tout le monde respecte les règles sanitaires et peut-être que l’on avancerait plus vite pour limiter la propagation du virus. Cela fait 1 an que l’on est dans cette situation et cela serait peut-être bien que l’on en finisse et que les gens qui ne respectent pas les mesures sanitaires prennent conscience qu’il y a beaucoup plus de morts avec ce virus qu’une simple grippe donc il faut faire le nécessaire pour qu’ils se protègent eux-mêmes mais surtout les autres ! 5) En finir avec cette épidémie avec un retour à la vie normale comme par exemple retourner faire des activités sportives pour nous les adultes et nos enfants, se faire à nouveau des petits plaisirs comme des repas au restaurant, aller au cinéma, profiter de loisirs culturels… La vraie vie ! ».

Jean-François, 60 ans, ex-chef d’entreprise :

« 1) Le couvre-feu et le reconfinement cela m’embête, c’est sûr, néanmoins si cela est nécessaire de les mettre en place vue la situation actuelle, je crois que l’on n’a pas trop le choix ! 2) Si j’ai la possibilité de me faire vacciner, je le ferais bien évidement. C’est un peu le paradoxe ici en France, puisque j’ai lu que 60% des français ne souhaitent pas se faire vacciner et 66% des français trouvent que la vaccination ne va pas assez vite ! 3) Oui, le variant c’est très inquiétant car certains scientifiques disent qu’il est beaucoup plus contagieux même s’il n’est pas prouvé qu’il cause plus de dégâts mais il se propage plus vite, alors attention ! 4) On est dans un pays de liberté alors pour ces gens là qui ne portent pas le masque, s’ils le font entre eux, ils ont le droit. Par contre, je pense qu’il faut qu’ils comprennent qu’ils mettent en péril la santé des autres, d’eux-mêmes et des gens qui les entourent ! 5) Que l’année 2020 ne soit plus qu’un mauvais souvenir et que l’on puisse retrouver la convivialité, les restaurants, les bars, les amis et que l’on ne vive plus somme toute, une année comme celle que l’on vient de passer, c'est-à-dire très anxiogène. Car même si l’année 2020 est passée très rapidement, elle restera dans nos mémoires, comme une année très particulière ! ».

