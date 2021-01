AVIS DE DECES - Madame Josiane COT née PERILLAT-MERCEROZ

SAINT-LOUP-DE-VARENNES, CHALON-SUR-SAÔNE



Paul Cot, son époux ;

Hélène Cot, sa fille ;

Muriel et Carl Saubert,

sa sœur et son beau-frère ;

les familles Perillat-Merceroz et Cot,

ont l'immense tristesse de vous faire part du décès de

Madame Josiane COT

née PERILLAT-MERCEROZ

survenu le 3 janvier 2021, à l'âge de 73 ans.

La cérémonie religieuse se déroulera jeudi 14 janvier, à quatorze heures trente, en l'église Saint-Pierre.

Fleurs naturelles uniquement.

La famille remercie le personnel hospitalier du CHU de Dijon pour sa gentillesse et son dévouement.

Josiane repose à la chambre funéraire Roc Eclerc, à Saint-Remy.