VACCINATION COVID 19 - Quasi 4000 rendez-vous pris en une seule journée par les plus de 75 ans en Saône et Loire

A compter du lundi 18 janvier, dix centres de vaccination seront ouverts dans le département dans les villes de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Louhans, Le Creusot, Montceau-les-Mines, Autun, Digoin, Tournus et Paray-le-Monial dans des salles mises à disposition par les collectivités et à Givry dans une maison de santé. Ils accueilleront les personnes volontaires de plus de 75 ans sur rendez-vous et les professionnels de santé, ambulanciers et aides à domicile de plus de 50 ans et / ou présentant des risques de forme grave du COVID-19. Près de 70 120 personnes ont plus de 75 ans dans le département selon l’INSEE.

La préfecture lance un appel à volontaires pour les médecins et infirmiers qui souhaiteraient renforcer ces centres de vaccination. Ils peuvent signaler leur disponibilité par mail à pref- [email protected] . Un centre de vaccination dispose a minima d’une ligne de vaccination avec un médecin, deux à trois infirmiers auxquels s'ajoutent pour l’ensemble du centre de vaccination au moins une secrétaire et un secouriste d’une association agréée de sécurité civile.

Depuis ce jeudi 14 janvier, les personnes concernées peuvent prendre rendez-vous :