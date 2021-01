Trois accidents de circulation ce samedi en fin d'après-midi sur les routes de Saône et Loire

Les conditions météorologiques de ces dernières heures n'ont pas facilité la tâche des automobilistes.

Les sapeurs-pompiers sont intervenus à trois reprises ce samedi en fin d'après-midi pour des accidents de circulation. A Dennevy, peu après 17, 13 sapeurs pompiers et 4 véhicules ont été mobilisés pour un accident de la route mettant en cause deux véhicules. Deux blessés ont été pris en charge. Sur la RCEA, peu avant 18h, c'est un accident qui s'est produit avec un véhicule seul en cause dans le sens Paray le Monial-Chalon sur Saône. Un important dispositif mobilisant une vingtaine de sapeurs pompiers a été envoyé sur place, pour une opération nécessitant la désincarcération de l'automobiliste. Quelques minutes plus tard, sur la route de Marmagne au Creusot, là aussi un gros dispositf a été mobilisé avec plus d'une trentaine de sapeurs pompiers et une dizaine de véhicules pour un accident mettant en cause un véhicule avec 5 blessés pris en charge (plus d'infos).

L.G