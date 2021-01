L'agglomération chalonnaise visée par une série de cambriolages

La prudence est de mise.

Une série de cambriolages a été signalée ces derniers jours, tant sur la Côte Chalonnaise qu'au nord de Chalon sur Saône, sur des communes comme celle de Champforgeuil. Des opérations éclairs de quelques minutes, pendant lesquelles les cambrioleurs bien informés de faits et gestes, profitent de votre absence même courte, pour entrer chez vous. Des cambriolages qui visent particulièrement les bijoux en or. Soyez vigilants et n'hésitez pas à signaler des comportements suspects dans votre secteur en composant le 17.

L.G