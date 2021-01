Le Prêt Garanti par l'Etat transformé en subventions ?

C'est l'idée qui circule à Bercy. Et la question est sérieusement posée.

L'idée a été plus ou moins officialisée ce mercredi par Bruno le Maire. Concrètement, le PGE dont le remboursement suscite déjà nombre de commentaires et d'inquiétudes est bien évidemment au coeur d'un grand nombre de reflexions dans la gestion post-covid. Déjà, après la première année de décalage de remboursement, c'est une deuxième année qui a été octroyée de facto à toutes les entreprises bénéficiant du PGE, alors à l'heure où les banques frappent aux portes afin de réclamer la programmation des futures échéances, l'idée d'une transformation des sommes en subventions fait son chemin. Une idée qui pourrait concerner tout particulièrement l'aéronautique et l'ensemble du secteur industriel sous-traitant. Faudra-t-il encore que l'Europe valide l'idée puisque la question des subventions d'un Etat à son économie est régulièrement au coeur des débats.

L.G