VACCINATION - Régulation des rendez-vous en cours dans les centres de vaccination de la région

Au 26 janvier, un mois après les premières vaccinations en Bourgogne-Franche-Comté, 73 413 habitants ont été vaccinés contre la COVID-19. Un chiffre qui place la région en tête des régions de France en pourcentage de population ainsi protégée (2,61%).

La Préfecture de région et l’Agence Régionale de Santé saluent l’adhésion massive des publics prioritaires de cette première phase : résidents en EHPAD ou en unités de soins de longue durée, soignants de plus de 50 ans, personnes de plus de 75 ans, personnes vulnérables à très haut risque de formes graves...

Elles tiennent à remercier par ailleurs tous les acteurs – collectivités territoriales, professionnels de santé, établissements de santé et médico-sociaux, SDIS - qui se sont impliqués pour rendre opérationnels en un temps record plus de 70 centres de vaccination sur l’ensemble du territoire.

Garder un rythme soutenu de vaccination en février malgré une baisse des approvisionnements Pfizer

L’accélération de la campagne depuis plusieurs semaines repose sur une gestion des doses de vaccins en flux tendu. Dès lors, la baisse des approvisionnements en vaccins Pfizer, intervenue cette semaine et qui se prolongera en février, nécessite d’adapter sans délai l’organisation des rendez-vous en centres de vaccination pour ce mois de février.

Ces réorganisations visent à :