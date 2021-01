Des voitures accidentées à Chalon... après un défaut de signalisation des services de la ville

Mardi dernier au petit matin, plusieurs automobilistes empruntant la rue des sentiers à Chalon ont eu une mauvaise surprise... et pour certains les dégâts sont élevés.

Un fidèle lecteur d'info-chalon a souhaité partager sa mésaventure de mardi matin, en empruntant la rue des Sentiers le long de la clinique Sainte-Marie à Chalon sur Saône. "Le mardi 26 janvier 2021 aux alentours de 7h du matin ma compagne à emprunter la rue des sentiers sur la commune de Chalon sur Saône. Au cours de la traversée de cette rue entre le 27 et le 33 des travaux de la voirie étaient en cours. Ils n’étaient pas signalés, les bouches d’égout enlevées et les trous béants. Notre véhicule a franchi le premier trou et a éclaté le pneumatique avant droit, de plus la jante a subi des dommages importants dans la continuité la jante arrière droite aussi".

Au détour de divers échanges, il s'est avéré que plus d'une dizaine d'automobilistes ont subi des dommages sur leurs véhicules suite à l'oubli de signalétique de travaux par les services de la ville de Chalon, alors que les plaques d'égouts avaient été retirées. Sollicitée par info-chalon.com, la ville de Chalon reconnait le défaut de signalisation et encourage les "automobilistes concernés à prendre contact avec les services de la ville".

L.G