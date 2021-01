A 88 ans, Marcel attend la réouverture de l'Appart à Châtenoy le Royal

mai s Marcel Pillon n'est pas du genre à attendre dans son coin que les choses se passent.

Au détour d'une rencontre liée aux portes-ouvertes de l'antenne chalonnaise de la Protection Civile, Marcel Pillon qui a longtemps présidé au destin de l'association départementale dans les années 80-90, était bien au rendez-vous.

"Faut s'occuper. Je me suis même acheté un tapis de marche puisque je ne peux plus aller à l'Appart !", confie le très dynamique octogénaire qui affiche 88 ans au compteur. En sa qualité d'ancien président de l'association, Marcel s'est voulu plutôt fin observateur sur l'épisode sanitaire qui secoue nos vie depuis plus d'un an maintenant. "Je ne veux pas être à la place du gouvernement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'on ne sait pas grand chose !". En c'est donc en connaissance de cause qu'il se refuse de "jeter des pierres". En attendant, le moral et la santé sont au rendez-vous et c'est bien là l'essentiel !

L.G