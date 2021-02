RÉGIONALES : Le Mouvement Franche-Comté demande aux Républicains et au Rassemblement National de mettre dans leurs programmes un référendum de sécession avec la Bourgogne

Le mouvement régionaliste autonomiste, présidé par Jean-Philippe Allenbach, trouve que les protestions «anti-fusion» de LR et du RN arrivent «avec 5 ans de retard».

Communiqué du Mouvement Franche-Comté



Le MFC - à la pointe du combat depuis 5 ans contre l’ « annexion » de la Franche-Comté par la Bourgogne et qui réclame un référendum de sécession - est particulièrement satisfait de constater la bronca « anti-fusion » de la droite lors de la dernière assemblée régionale. Il est tout autant stupéfait de voir que ceux qui maintenant se lèvent, avec 5 ans de retard, contre l’annexion de la Franche-Comté par la Bourgogne sont le RN et LR.

En effet, se réclamer de l’identité régionale venant d’un parti comme le RN dont le programme national prévoit la suppression pure et simple de toutes les régions ne manque pas de sel ! Ni non plus les déclarations anti-fusion des Républicains, lesquels se sont très vite « couchés » face au diktat de Hollande. Et cela parce qu'ils ils étaient divisés sur la question, seule une petite minorité d'entre eux s’opposant en 2014 à la fusion. Pour preuve, ils n’ont jamais voulu que soit organisé, au sein de l'ex Conseil régional de Franche-Comté, comme le leur demandait avec insistance le MFC, un vote un vote «pour » ou « contre » la fusion, de peur de faire apparaître au grand jour leur division... Finalement, ni la population comtoise, ni ses propres élus n'auront eu à se prononcer sur la fusion de leur région avec celle de la Bourgogne !



Si le MFC ne peut évidemment que saluer les ralliements (bien tardifs) de ces deux mouvements à la cause franc-comtoise, il ne les jugera sincères et crédibles qu'à partir du moment où ils iront au bout des choses. C'est-à-dire, en mettant dans leur programme des prochaines régionales l'organisation en Franche-Comté d'un référendum sécession d'avec la Bourgogne.



Jean Philippe Allenbach

Président

Mouvement Franche-Comté