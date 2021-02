Châtenoy-le-Royal,  première Collecte de sang de l’année 2021 Lundi 15 Février de 15h30 à 19h.

Mobilisons-nous comme nous savons le faire dans les situations d’urgence pour retrouver un stock suffisant de sang, vous êtes attendus à la salle des fêtes 10 rue Maurice Ravel.

Depuis 10 ans la quantité de sang manque et ne fait que diminuer, les chiffres sont sans appel, les réserves sont au plus bas, environ 80 000 poches de globules rouges alors qu’il en faudrait 100 000 pour pouvoir subvenir au besoin des hôpitaux. La Covid n’a fait qu’empirer la situation, avec la pandémie le nombre de dons accuse une diminution importante en entreprises et chez les étudiants. Les besoins ne cessent d’augmenter avec l’activité hospitalière très soutenue et ce n’est pas encore demain que la tendance va s’inverser. Alors tous ensemble mobilisons-nous pour apporter notre petite contribution qui sert à sauver des vies et parfois celle de nos proches.

Donner son sang est un acte civique et personne, que ce soit un chef d’entreprise, un responsable d’administration ou même d’un corps de service de sécurité ne peut vous empêcher de prendre le temps d’aller à une collecte.

Prenez 1 heure pour sauver 3 vies !

La présidente de l’amicale de Châtenoy-le-Royal Christiane Tremoy et les bénévoles se mobilisent plus que jamais pour vous recevoir dans les meilleures conditions lundi après-midi 15 février. Tout est mis en place pour respecter les mesures sanitaires en vigueur et les consigne de l’EFS.

Les donneurs avec rendez-vous seront prioritaires et les donneurs sans rendez-vous accueillis en fonction de l'affluence. Dans la mesure du possible prenez rendez-vous, cela permet d’avoir moins de temps d’attente à la collecte. N’oubliez pas votre carte d’identité et après 18h n'oubliez pas de remplir l'attestation de déplacement dérogatoire en cochant la case "Déplacements pour motif familial impérieux, pour l'assistance aux personnes vulnérables ou précaires ou la garde d'enfants".

Prenez rendez-vous sur : https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr ou auprès de Christiane Tremoy Tél : 03 85 87 76 51

C.Cléaux