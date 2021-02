46 donneurs se sont mobilisés pour la Collecte de sang à Châtenoy-le-Royal

Les collectes se suivent mais ne se ressemblent pas, à l’image de celle de ce lundi après-midi, organisée par l’amicale pour le don de sang bénévole de Châtenoy-le-Royal

46 donneurs présentés dont un nouveau à cette collecte du 15 février 2021 à Châtenoy-le-Royal. L’EFS avait enregistré 40 rendez-vous et diligenté un médecin, deux infirmières et une personne pour l’accueil. Rien de plus normal mais cette fois en plus du personnel médical, Chloé, une jeune femme en service civique à l’EFS était présente pour faire la promotion des collectes de plasma qui se font à la maison du don de Chalon sur Saône.

Très intéressée par le domaine de la santé, elle a postulé à l’EFS de Dijon et intégré ce centre mi-septembre 2020. Son rayon d’action couvre la Bourgogne Franche Comté selon les besoins. Sa mission première était de faire du face à face avec la population et promouvoir les dons de sang et de plasma mais la crise sanitaire et les dernières mesures l’ont contraint à rencontrer les personnes lors des collectes au sein des amicales. Elle effectue un travail d’information et chaque fois que c’est possible enregistre des promesses de don de plasma.

Cette collecte n’accueillait pas que le médecin mais un deuxième qui a rejoint l’EFS de Macon début février et suit une formation. Après avoir été de nombreuses années médecin urgentiste et avoir fait un passage en agence de biomédecine, le besoin de retrouver le contact avec l’humain, d’être plus proche des gens, a motivé son choix de devenir médecin EFS. Il va passer un certain temps en binôme pour apprendre tous les rouages de ce métier, en passant par toute une phase de formation théorique pour bien connaitre le fonctionnement de l’EFS et des interventions en collectes.

Il ne faut pas oublier les donneurs qui se sont déplacés pour effectuer cet acte civique qui permet de sauver des vies et en particulier Arthur, 21 ans, qui venait pour la première fois donner son sang. Il est venu avec un ami donneur et sa maman, une habituée des collectes. Installé sur le lit de prélèvement Arthur se confie : « Le plus difficile c’est de prendre la décision, j’avais une certaine appréhension. En fait il ne faut pas trop écouter tout ce que l’on dit et se décider, voir que tout se passe bien. La compétence des infirmières rassure. J’ai eu je pense le déclic dû à l’âge et au sens utile de le faire. » L’infirmière lui explique comment va se dérouler le prélèvement, le rassure et lui dit ce qu’il faut faire avant et après avoir donné. Tout s’étant bien passé, il est prêt à renouveler l’expérience et pérenniser son acte de donneur.

La salle des Fêtes, mise à disposition par la mairie, a une surface qui permet certainement d’accepter un nombre plus important de donneurs dans le créneau de temps dédié à la collecte sous condition d’avoir le personnel médical disponible suffisant. Tous les chiffres montrent que les stocks de sang sont en très nette diminution, on peut se poser la question : aujourd’hui pourquoi n’y a-t-il pas plus de donneurs convoqués lors des collectes organisées par les amicales ? Comme d’habitude, tout a été mis en place par l’ensemble des personnes de l’EFS et les bénévoles pour un bon déroulement de cet après-midi de collecte selon les protocoles sanitaires.

C.Cléaux

Donner son sang c’est la vie, prenez rendez-vous :

https://mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Prochaine collecte organisée par l’amicale de Châtenoy-le-Royal :

Lundi 19 Avril 2021 salle des fêtes de 15h30 à 19h30.