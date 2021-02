A 21h55, la Planète Rouge a dévoilé une nouvelle étape

Les milliards de dollars dépensés peuvent prêter à sourire dans le contexte sanitaire du moment mais c'est bien là le propre de la science, que de s'extraire du poids du quotidien et plonger dans l'avenir. Il aura fallu 7 mois de voyage spatial, une enveloppe financière colossale pour que Persévérance se pose sur la Planète Rouge. Un moment historique dans l'histoire de l'Humanité. Retenez donc bien le 18 février à 21h55, heure française.

Behold! @NASAPersevere's first image after completing her #CountdownToMars: pic.twitter.com/pBFNk62zfi