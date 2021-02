AVIS DE DECES - Monsieur Michel PRABEL

TOURNUS, CHALON-SUR-SAÔNE, MERCUREY, VIRÉ



Pascale et Marc Prudent,

Florence Prabel et Didier Gonnot,

ses filles et leurs conjoints ;

ses petits-enfants ;

ses arrière-petits-enfants ;

Rémi et Nicole Prabel,

son frère et sa belle-sœur ;

parents et amis,

ont le chagrin de vous annoncer le décès de

Monsieur Michel PRABEL



survenu le 12 février 2021 à l'âge de 86 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 23 février 2021 à dix heures trente en l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus suivie de la crémation.

La famille remercie toutes les personnes qui prendront part à sa peine et rappelle à votre souvenir son épouse

Jacqueline