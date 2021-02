AVIS DE DECES - Madame Marie-Josèphe MONIOT

DENNEVY



Estelle Dard,

Mathieu Dard

et Mylène Gutrin,

ses enfants ;

Louison et Candice,

ses petites-filles adorées ;

ainsi que toute sa famille et ses amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Marie-Josèphe MONIOT



survenu le 19 février 2021 à l'âge de 66 ans.

Un recueillement aura lieu le jeudi 25 février 2021, en la salle de cérémonie du complexe funéraire, 10 rue de Pologne au Creusot, dans la stricte intimité familiale.

Port du masque obligatoire.

Ni fleurs, ni plaques.