Les monnaies de Vitruve ouvrent rue du Blé à Chalon sur Saône

Le clin d'oeil du jour sur info-chalon.com

Bienvenue à Eric Lhote et aux Monnaies de Vitruve qui ouvrent rue du Blé à Chalon sur Saône, juste en face de l'ami Christophe Reynaud et sa librairie de livres anciens. Eric Lhote vient de reprendre l'ancienne boutique multi-collections et donnera à son commerce une connotation très numismatique. Les Monnaies de Vitruve proposent une expertise gratuites sur toutes les monnaies anciennes et modernes. Bienvenue à lui.

L.G