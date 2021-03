Place Mathias à Chalon, les forains ont débarqué

A peine quelques heures après l'annonce de Gilles Platret, les forains ont mis à exécution l'arrêté municipal autorisant l'installation.

Il n'aura pas fallu longtemps pour les forains répondent présents à l'invitation lancée par Gilles Platret lundi matin. Les premiers camions sont apparus quelques heures plus tard, au milieu des automobilistes stationnés comme à leurs habitudes. La signalétique interdisant le stationnement a été également posée par les services techniques de la ville. Reste la grande inconnue... entre le droit de s'installer sur le domaine public donné par la ville et l'autorisation d'exploiter au profit du grand public. Une nuance de poids qui n'est finalement pas encore tranchée alors que la Préfecture de Saône et Loire a fait savoir dès lundi soir son intention de se rapprocher du tribunal administratif de Dijon, pointant l'illégalité de l'arrêté municipal chalonnais.

L.G