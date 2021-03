L'agglomération de Chalon sur Saône a reçu les honneurs de l'Elysée

Pas tous les jours qu'on a les honneurs d'être reçu au Palais...

Sébastien Martin, Président du Grand Chalon mais également et surtout Président de l'AdCF, Assemblée des Communautés de France, était à la capitale ce mercredi. L'occasion de s'entretenir à l'Elysée sur les questions d'intercommunalités évidemment mais aussi de placer sur un coin de table les dossiers chalonnais, et notamment ceux qui concernent SaôneOr, la plus grande réserve foncière industrielle entre Paris et Lyon. L'enjeu qu'est celui de la réindustriallisation de nos territoires a sans nul doute été évoqué ainsi que l'importance de la défense des agglomérations dites secondaires, qui ont un rôle essentiel à jouer dans les années à venir.

L.G