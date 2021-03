Réouverture de l'épicerie givrotine « Chez Dom's »

Elle était fermée depuis le 31 décembre, jour où son propriétaire a été hospitalisé en urgence.

Dominique Guyon a rouvert mercredi matin l'unique épicerie de Givry, après 2 mois de fermeture et avec 10 kilos en moins.

Il a en effet dû être hospitalisé en urgence le 31 décembre 2020, après avoir reçu la visite des policiers municipaux de Chalon sur Saône, qui avaient été alertés suite à la fermeture prolongée de son épicerie.

Ce sont ses fidèles clients qui ont lancé l'alerte, surpris par la fermeture brutale de l'épicerie, que Dom's a ouvert tous les jours sans exception depuis mai 2016, en y travaillant plus de 90 heures par semaine.

Cette réouverture a aussi été l'occasion d'un bel élan de générosité et de solidarité.

Ce sont en effet près de 180 personnes, dont un groupe de collégiens, qui ont adhéré au Comité de soutien, initié par Pascale Pierre, secrétaire de l'Union des Commerçants et Artisans de Givry (UCAG) et conseillère municipale de la commune.

Outre le réconfort que cette vague d'adhésion a apporté à Dom's, 6 membres de ce comité l'ont épaulé pendant 3 jours pour nettoyer les locaux, vider les produits périmés et mettre en rayon pour l'ouverture.

Toujours dans cet esprit solidaire, il est à noter que les stocks restants n'ont pas été jetés, mais donnés à l'épicerie sociale du Grand Chalon.

Un redémarrage progressif ...

Comme le dit Dom's, qui n'aime pas se plaindre et qui ne veut voir que du positif à travers cette réouverture, « On va redémarrer doucement. Déjà parce qu'on n'a pas le choix avec le couvre-feu et ensuite, parce que je devrai m'absenter certains jours, pour subir quelques examens. »

Il se donne 3 ou 4 mois avant de retrouver son régime de croisière, et fera tout son possible pour ne pas fermer de nouveau son épicerie. Ne serait-ce pour ne pas abandonner ses fidèles clients, qui sont venu l'encourager en nombre mercredi matin, certains s'arrêtant juste pour lui faire un petit coucou ou lui dire, combien il leur a manqué pendant ces deux mois.

C'est d'ailleurs dans cet objectif que Pascal Pierre a lancé un cagnotte Leetchi, à laquelle on peut participer en cliquant sur le lien suivant : Cagnotte : Soutien Chez Dom's - Leetchi.com. Cette contribution permettra de financer l'éventuel remplacement de Dom's, et donc évitera une nouvelle fermeture, pour le cas où il devait de nouveau s'absenter pour raisons de santé.

En tout cas, ce problème de santé aura au moins permis à Dom's, qui a toujours un bon mot pour ses clients, de s'apercevoir qu'ils l'apprécient énormément, que ce soit pour sa bonne humeur, son écoute, son sens du service, ou tout simplement pour sa présence !

Et il n'a pas eu assez de mots pour tous les remercier, avec « une mention particulière pour la Mairie de Givry, l'UCAG, Pascale Pierre, les policiers municipaux de Chalon-sur-Saône et le Comité de soutien,...

En pratique :

Nouveaux horaires d'ouverture : du mardi au dimanche de 8h à 12h et de 14h à 18h.