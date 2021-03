Encore un beau geste de solidarité en faveur de l'épicerie givrotine « Chez Dom's »

La mobilisation ne faiblit pas autour de l'épicerie givrotine ! Dimanche matin, c'est l'Amicale des Pompiers de Givry qui a tenu à apporter son soutien à Dominique Guyon,

Après la création d'un Comité de soutien, qui a réuni à ce jour près de 200 personnes de tous âges, et la mise en ligne d'un cagnotte Leetchi, évoqués le 4 mars dernier par info-chalon.com (lien vers l'article), c'est l'Amicale des sapeurs pompiers de Givry qui a souhaité marquer son soutien à l'épicerie givrotine, qui a été fragilisée par une fermeture de deux mois, suite à un problème de santé de son fondateur, Dominique Guyon.

Maud Chalumeau, Présidente de l'Amicale, était accompagnée dimanche matin, par Francis Lamy, trésorier et Ludovic Burtin, second du Centre d'Incendie et de secours de Givry, pour remettre un chèque à Dominique Guyon.

Ce don s'est effectué en présence de Sébastien Ragot, Maire de la commune et Marie-Noëlle le Carrer, Adjointe en charge de la vie associative. Pascale Pierre, secrétaire de l'Union des Commerçants et Artisans de Givry (UCAG) et Conseillère municipale de la commune, qui est à l'origine de la création du Comité de soutien, était aussi présente

Pour Maud Chalumeau, c'était important pour les pompiers de répondre à cet appel à la Solidarité, « car notre raison d'être, c'est avant tout d'aider les gens ! ».

Les ressources de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Givry proviennent essentiellement des manifestations qu'elle organise et de la distribution des calendriers, qui a cette année été contrariée par les restrictions liées au contexte sanitaire.

Maud Chalumeau souhaite d'ailleurs profiter de notre interview pour remercier les donateurs, qui ont été moins nombreux cette année, mais qui ont effectué des dons plus importants que d'habitude.

Et elle espère vivement que la situation de cette fin d'année permettra de nouveau des rencontres physiques, « qui contribuent au maintien du lien avec la population, dans un climat plus convivial que lors des interventions de secours. »

Crédit photo : Mairie de Givry