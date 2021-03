Assises de Saône-et-Loire : Louis M. condamné à 18 ans de réclusion criminelle

“Toi tu vas crever.” Ce n’est pas une exclamation, c’est une affirmation, elle n’en est que plus forte. Auguste M. s’est tourné et désigne David S. du doigt. Le jeune homme est debout, au premier rang, celui des parties civiles. Le verdict de la Cour d’assises de Saône-et-Loire est tombé, après 10 heures d’attente pour tout le monde... Une condamnation, un acquittement et des menaces.