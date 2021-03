Frédéric Drouhin, nouveau Président de l’Interprofession des vins de Bourgogne

Pour des raisons personnelles, Louis-Fabrice Latour, qui avait repris la présidence du BIVB le 1er janvier 2020, a souhaité être déchargé de cette fonction. Il maintient néanmoins sa participation à la gouvernance de l’interprofession.

Suite à la proposition de la Fédération des Négociants-Eleveurs de Bourgogne (FNEB), le comité permanent a élu en son sein Frédéric Drouhin, dirigeant de la Maison Joseph Drouhin à Beaune. Cette nomination courra jusqu’à la fin de la mandature encours, qui s’achève en décembre 2021. « Dans les mois qui viennent, j’aimerais en particulier mettre en avant deux sujets qui me semblent particulièrement structurants pour notre avenir. » a déclaré le nouveau Président. « Tout d’abord la Charte «Engageons nos terroirs dans nos territoires » qui marque notre vision de la place du vin dans notre société : respect de la nature et des habitants. Nous portons ainsi la même attention à ceux qui nous entourent qu’au fruit de la vigne quand nous élaborons nos vins. Ensuite, la Cité des vins et des Climats de Bourgogne, ported’entrée vers notre vignoble, qui symbolise notre volonté d’accueil d’un large public dans notre monde. Cet accueil est une autre vertu cardinale de la Bourgogne. C’est en bâtissant sur ces valeurs partagées par les deux familles, que nous saurons construire aussi de la valeur économique pour notre territoire et nos entreprises. »