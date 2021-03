Gaëlle et Pierre ont décidé de se marier.... en diffusant la cérémonie en Visio

Visio, distanciel, présentiel... sont autant de termes qui ont fait leurs entrées dans notre langage quotidien. Au point que même les mariages utilisent désormais les salles de visioconférence à l'image de Gaëlle et Pierre.

En couple depuis quelques années, Gaëlle et Pierre, habitants de Guerfand en Saône et Loire, ne voulaient plus attendre pour le mariage. Parents de trois enfants, Léane, Clément et Lenzo, c'est avec le soutien du maire de la commune "l'idée nous est venue quand nous avons su que la commune était devenue compatible 4g le 1er décembre. Ensuite, nous avons dû changer d'opérateur et de téléphone pour bénéficier de la 4g sur notre mobile. Nous avons dû faire installer l'application zoom aux personnes qui souhaitaient partager ce moment avec nous, puis les faire inscrire, expliquer le fonctionnement à chacun d'entre eux et faire des essais en groupe quelques jours avant l'événement" précise Pierre interrogé par info-chalon.com.

Bien évidemment malgré le distanciel, le couple entend bien se rattraper, "nous avons prévu d'inviter nos familles et nos amis cet été en petit comité à la maison. Si le covid est toujours présent, nous le ferons en plusieurs fois pour ne pas être trop nombreux au même moment" rajoute le jeune marié, histoire de souligner qu'il paiera bien le "canon de noce". Pour celles et ceux trop "déconnectés", le couple a tout prévu puisque la cérémonie aura été filmée et pourra être rediffusée plus tard, lorsque la situation sanitaire sera apaisée.

Devant ce moment familial majeur dans la vie du couple, c'est l'occasion de remercier le maire, son adjoint présent lors de la cérémonie, la secrétaire et le personnel d'entretien pour avoir préparé la cérémonie malgré les contraintes sanitaires actuelles. "Mais on tient aussi également à les remercier pour leurs disponibilités, leurs conseils et d"avoir accepter certaines de nos exigences ( séance en direct sur internet) et pour le beau bouquet offert par la mairie. On est heureux et fiers de vivre à Guerfand". Toute notre rédaction adresse les plus chaleureuses félicitations à la famille Tisserand.

Laurent Guillaumé