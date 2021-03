Profitez de la semaine qui s'annonce en Saône et Loire... après ça s'assombrit...

Une semaine complète de ciel bleu ensoleillé s'annonce en Saône et Loire....

Un temps de printemps pour remonter le moral dans cette période sanitaire s'annonce pour une semaine complète. Des températures très douces et surtout un ciel bleu et ensoleillé ! Rien de mieux pour prendre l'air et recharger les batteries en ce début de printemps. Profitez-en ! Météo France nous annonce en Saône et Loire, un changement de temps d'ici une semaine avec des températures qui vont chuter et surtout le retour des averses...