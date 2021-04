Lionel Girardot, Directeur Régional Adjoint de Saône-et-Loire de la BPBFC (Banque Populaire de Bourgogne-Franche-Comté) quitte son poste pour des fonctions plus importantes

Découvrez l’interview !

Depuis Mai 2014, Lionel Girardot a été en poste, au sein de la banque BPBFC (Banque Populaire Bourgogne-Franche-Comté) dans les locaux du 30 bis quais Saint Cosme à Chalon-sur-Saône, comme Directeur Régional Adjoint de Saône-et-Loire.

Marié, père de 2 grands enfants, il quitte le département pour des fonctions beaucoup plus importantes, celles de Directeur Régional des Pays de L’Ain. A la veille de son départ, il a accepté de répondre à trois questions :

Lionel, comment s’est passée cette nouvelle nomination ?

« C’est une récompense professionnelle qui m’a été proposée par la banque mais c’était aussi mon souhait d’avoir une évolution de carrière afin de me retrouver aux premières lignes. Je quitte donc mon poste chalonnais, aujourd’hui vendredi, et je commence mes futures fonctions mardi 6 avril dans l’Ain ! ».

Vous êtes d’origine jurassienne, néanmoins je crois savoir que vous êtes très attaché à la Saône-et-Loire ?

« Bien sûr que je suis très attaché à la Saône-et-Loire car toute ma famille se trouve dans ce département et je dois vous le dire, c’est un peu mon département de cœur ! J’ai adoré mon poste ici, vous savez, et d’ailleurs je me suis beaucoup investi dans ce que je faisais au cours des 7 années passées mais croyez-moi, je vais m’investir tout autant dans ma nouvelle affectation des Pays de l’Ain ! ».

Avant de quitter vos fonctions du département, un petit mot à adresser à quelqu’un ?

« Oui, je veux aussi mettre en avant l’excellent travail de mes collaborateurs de la Banque Populaire. J’ai eu d’excellentes relations avec eux tout comme avec les clients institutionnels que j’ai pu croiser. A tous, sachez que c’était un réel bonheur de travailler avec vous et je veux que vous le sachiez ! Je remercie également toutes les personnes qui m’ont envoyé des témoignages d’encouragements et d’amitiés pour mes prochaines fonctions. Sachez qu’ils m’ont fait chaud au cœur ! ».

J.P.B