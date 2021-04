AVIS DE DECES - Madame Madeleine HEINZLÉ née DEMICHEL

CHALON-SUR-SAÔNE



Marc, Jean-Pierre, Pascal,

ses fils et leur conjointe ;

ses petits-enfants et leur conjoint ;

ses arrière-petits-enfants ;

ses belles-sœurs et ses beaux-frères ;

les familles Heinzlé Demichel parentes et alliées

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Madeleine HEINZLÉ

née DEMICHEL

survenu à l'âge de 98 ans.

Selon ses volontés, ses obsèques ont été célébrées dans l'intimité familiale.