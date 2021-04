Annulée en 2020, l’opération « Les tulipes contre le cancer », traditionnellement organisée par les trois lions-clubs chalonnais en partenariat avec la Ville de Chalon et le Grand Chalon, revient en 2021. La vente des 80 000 tulipes bat actuellement son plein, avec toutes les précautions d’usage liées au Covid-19.

L’an passé « Les tulipes contre le cancer » avaient éclos en plein dans le confinement total, résultant de l’arrivée du Covid-19 à la veille du printemps, et les organisateurs de l’opération n’avaient pas été autorisés à vendre les plantes, qui avaient pourri en terre. Cette année il y a toujours le confinement mais la vente a lieu depuis le 31 mars dans le strict respect des règles sanitaires engendrées par la pandémie que nous continuons de subir.

En deux décennies d’existence « Les tulipes contre le cancer » ont permis aux membres des lions-clubs Chalon Doyen, Chalon Cercles d’Or et Chalon Saocouna d’affecter plus de 230 000 € à l’amélioration de traitement et de vie des personnes touchées par un cancer dans la région chalonnaise. En 2019, date de la dernière édition, 2 500 € avaient été attribués à Corasâone pour des produits cosmétiques et des massages de bien-être et à Rétinostop pour la réalisation de films pédagogiques, 3 000 € à Enfants et Santé pour un soutien à la recherche en hémato-oncologie pédiatrique et à Toujours Femme pour des soins de bien-être, 4 000 € à l’hôpital privé Sainte-Marie pour l’achat de quatre chevets réfrigérés et à l’hôpital William Morey pour l’équipement d’un lieu de rencontre parents-enfants et enfin 6 000 € au centre de recherches en hématologie du CHU de Dijon pour le financement de la formation d’une doctorante.

Une quinzaine de variétés



Quand on voit l’importance des dons chaque année, les lionistes chalonnais ne pouvaient guère se permettre de ne pas reconduire, en prenant bien sûr toutes les précautions nécessaires, l’action devenue au fil du temps une institution à part entière dans le paysage local. En octobre dernier quelque 80 000 bulbes, provenant des Pays-Bas, ont été plantés dans l’habituel champ mis à disposition par le service des espaces verts de la Ville de Chalon et situé à proximité du collège Jean-Vilar, à Saint-Jean-des-Vignes. 80 000 bulbes qui, six mois après leur plantation, sont en train de donner de magnifiques tulipes. Comme le souligne Claude Picot « Avec plus d’une quinzaine de variétés les visiteurs n’ont que l’embarras du choix ». Et la responsable de la commission d’organisation de préciser « Nous sommes là tous les jours de 10 heures à 18h 30 jusqu’à l’épuisement du stock, fin avril ».

Alors, n’hésitez plus... et venez faire un petit tour rue du Bois-de-Menuse pour acheter ou cueillir votre bouquet. Mais dépêchez vous, car les variétés les plus précoces commencent à se faire rares. Il vous en coûtera 5 € pour 10 tulipes, 10 € pour 22 tulipes et 20 € pour 45 tulipes. La cause étant belle, vous pourrez bien évidemment faire un don supérieur au prix d’achat. Votre don étant, si l’on en croit l’affiche réalisée pour l’occasion, un pas de plus contre cette terrible maladie qu’est le cancer.

Gabriel-Henri THEULOT