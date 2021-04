«Occupons Chalon» entame sa quatrième semaine d'occupation de l'Espace des Arts. Après son action dans la galerie marchande de Carrefour Chalon Sud, le collectif Chalonnais continue son bonhomme de chemin, en se structurant davantage. Plus de détails avec Info Chalon.

Samedi, une poignée de sympathisants et membres du collectif «Occupons Chalon» s'était rendue dans l'hypermarché Carrefour Chalon Sud pour alerter sur la réfome de l'assurance chômage, sensibiliser la population à leurs revendications et la précarité des professionnels du monde de la culture, alors que les théâtres, cinémas, salles de concert et musées sont toujours fermés (cf. l'article d'Info Chalon du 12 avril 2021).



Le lendemain, en dépit d'une météo maussade, une boom silencieuse était organisée à 10 heures 45 sur la Place du Théâtre, quand d'autres se rendaient au marché dominical. Après l'agora, à 12 heures 30, en raison du mauvais temps, pas d'Open Mic'! D'autres activités se tenaient toutefois dans l'enceinte de l'Espace des Arts désormais occupé depuis maintenant quatre semaines, comme un atelier sur «Comment transformer un spectateur en manifestant avec un bout de carton et des pinceaux» ou la possibilité de livrer un témoignage sur la station de radio (ici en photo) improvisée dans un coin de ce temple de la culture à Chalon-sur-Saône, pour ne citer que ces deux activités.



Lundi, la commission politique se tenait à 12 heures et l'agora avait pour thème «travail et plaisir».



Ce mardi, à 10 heures, le collectif Chalonnais organisait un tractage à Pôle Emploi. La commission programaction a eu lieu à 11 heures et l'agora de 12 heures 30 avait pour thème «Liberté égalité fraternité».



Demain, mercredi 14 avril, la commission logistique est à 11 heures puis après l'agora poétique à 12 heures 30, place aux momes à 14 heures.



Voici le programme des autres jours de cette 4ème semaine d'occupation de l'Espace des Arts par le collectif «Occupons Chalon»:



Jeudi 15 avril

— Tractage à Pôle Emploi (10 heures)

— Commission AGORA afin de préparer les agoras de la semaine suivante (11 heures)

— Agora «Les dossiers de l'écran». Cette semaine, projection du film «Les jours heureux» suivie d'un débat (12 heures 30)

— Après-midi action libre

— «Glissement de terrain» avec Veiculo Longo (17 heures)



Vendredi 16 avril

— Training Cri de la colère Place St-Vincent, avec Lucie (11 heures)

— Cri de la colère Place St-Vincent et lecture de textes (11 heures 30)

— Agora «Ré-engagez vous» (12 heures 30)

— «2000 Zola» (à partir de 13 heures 30)

— Action avec les soignants de l'hôpital (14 heures)



Samedi 17 avril

— Assemblée générale (11 heures)

— Agora libre (12 heures 30)

— Action (à partir de 13 heures 30)

— Atelier «Terre Ailleurs»* avec Nadine et Nadège (14 heures/16 heures)



Dimanche 18 avril

— Boom silencieuse (10 heures 45 )

— Agora «Culture? Vous avez dit cultures?» (12 heures 30)

— Action (à partir de 13 heures 30)

— Open Mic' artistique (14 heures)

* Pour 10 adultes.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati