Bravo Clémence et aux copains, copines des Charreaux !

Le contexte sanitaire n'empêche pas les motivations et encore moins celles des jeunes. Le coup de coeur du jour sur info-chalon.com.

Ils ont en commun d'être scolarisés à l'école des Charreaux et c'est sous l'impulsion de Clémence Laurencin et de son papa que l'opération a été lancée. Avec le soutien de la Maison de quartier des Charreaux et du Grand Chalon, c'est finalement un groupe d'une trentaine de personnes qui s'est réparti sur la zone des prairies humides des Charreaux. Accompagnés de leurs parents, les enfants ont arpenté dans la joie et la bonne humeur quelques milliers de mètre carrés de ce secteur, régulièrement inondé en période hivernale. En l'espace de deux heures, les enfants ont recueilli plus dizaines de kilos de déchets ménagers allant de bouteilles de verre, des plastiques en tout genre et autres papiers. Une opération "qui vaut mieux qu'une chasse au trésor" s'est amusée à plaisanter une maman, accompagnatrice du jour. Une initiative citoyenne saluée au passage par Gilles Platret et les élus de Chalon sur Saône qui vient s'ajouter à d'autres initiées par les étudiants de l'IUT de Chalon sur Saône et celle des lycéens chalonnais.

L.G