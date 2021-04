Mini stage réussi pour les jeunes footballeurs de l’entente FR Saint Marcel, l’A.S Chatenoy le Royal et de l’Académie du foot !

Un stage très apprécié par les jeunes footballeurs !

Depuis 4 ans maintenant, les trois clubs partenaires que sont le FR Saint Marcel, l’A.S Chatenoy le Royal et l’Académie du foot ont mis en place pendant les vacances scolaires de la Toussaint, de février et de Pâques, un Mini stage de football qui connait un franc succès. Ces stages d’une semaine, destinés aux jeunes footballeurs âgés de 7 ans à 13 ans, se déroulent en deux sessions : le matin pour les U7 à U9 et l’après-midi pour les U 11 à U 13. Des entrainements physiques et techniques qui se déroulent sous la direction de Loïc Pineau, éducateur sportif qui s’appuie sur un contenu pédagogique de la Fédération Française de Football.

Aussi, rien n’est laissé au hasard en cette période d’épidémie de la Covid 19 pour la réalisation de ce stage : Règles sanitaires appliquées, protocole de la F.F.F respecté avec la présence de 7 éducateurs sans compter la présence sur le terrain de gel hydroalcoolique, de la distanciation entre les groupe de joueurs, la préparation à l’avance des ateliers, une pratique individualisée …). Ce stage de jeunes footballeurs d’une grande réussite a permis à 30 jeunes le matin et 30 jeunes l’après midi de se perfectionner dans leur passion.

Info-Chalon était présent vendredi après-midi, à la Plaine des Jeux de Saint-Marcel aux côtés de Florent Côte de Chalon Académie, pour assister à la séance d’entrainement dirigée par Loïc Pineau assisté des éducateurs Thomas Boudsocq (FR Saint Marcel), Jimmy Simonet (entraineur de la R1 Féminine de Chatenoy-le- Royal en formation), Tom Doval (Chatenoy-le-Royal), Mickael Pineau (entraineur des gardiens de but, Montceau-les-Mines), Alexandre Vivodtzev et Aurélien Despras (étudiants UFR - STAPS au Creusot, de Chalon Académie) pour constater la grande application de ces footballeurs en herbe aux consignes données par les coachs.

Pour information, sachez que chaque année ces minis stages organisés par ces trois clubs se déroulent pour la Toussaint à Champforgeuil Chalon Académie, en février à Chatenoy-le-Royal (avec un spécifique foot-salle) et pour Pâques à la Plaine des Jeux (FR Saint-Marcel).

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B