Yvelines : attaque au commissariat de Rambouillet, la fonctionnaire de police poignardée est décédée

Ce soir, notre cœur est à Rambouillet.

Dire que des collègues Députés des groupes de gauche et d'extreme-gauche, très complices sur le sujet, nous expliquent que les fonctionnaires de police ne sont pas menacés et que la Loi ne devrait pas renforcer leur protection, comme celle de tous les français.

L'actualité a encore, hélas, donné raison aux élus responsables que nous sommes: oui, la menace est bien présente;oui, le combat contre l'islamisme radical est plus que jamais notre quotidien et celui de nos forces de l'ordre; oui, nous leur devons beaucoup.

A Rambouillet aujourd'hui, une fonctionnaire de police a été lâchement assassinée à l'accueil du Commissariat. A elle, le témoignage de notre profonde reconnaissance; à ses collègues, de notre entier soutien; à sa famille, de nos condoléances attristees; à l'ensemble des forces de l'ordre, de notre admiration et de notre appui.

Ne lâchons rien!

Remy Rebeyrotte,

Député de Saône-et-Loire