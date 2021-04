Rumeur d’accord entre DLF et LR en Bourgogne Franche-Comté : Nicolas Dupont-Aignan passerait-il de l’isolement à la trahison de ses valeurs ?

Communiqué de presse

Infos-Dijon annonce dans un article en ligne un accord imminent entre le peu de cadres restant à Debout la France en Bourgogne-Franche-Comté et les Républicains avec Gilles Platret.



Cette information confirme d’abord que l’essentiel des forces militantes de Debout la France a bien quitté ce parti pour fonder l’Avenir Français et soutenir une union avec Julien Odoul et Marine Le Pen.



Incapable de monter une liste digne de se présenter devant les électeurs, Nicolas Dupont-Aignan va-t-il choisir de trahir toutes ses convictions idéologiques pour continuer à refuser de poursuivre l’alliance de 2017 avec le camp national ?

En 2007, Debout la France a rompu avec l’UMP après la trahison du résultat du référendum et, d’une manière générale, l’incapacité de ce parti à respecter ses engagements sur l’ensemble des sujets fondamentaux. A ce titre, en 2017, la quasi-totalité des cadres LR a soutenu Emmanuel Macron et n’ont mené depuis qu’une opposition de façade, mascarade d’ailleurs régulièrement dénoncée par Nicolas Dupont-Aignan dans les médias.

Alors qu’il n’existe plus aucune différence essentielle de programme et de valeurs entre DLF et le RN depuis l’accord de gouvernement entre Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen en 2017, les oppositions avec Les Républicains sont au contraire fondamentales et innombrables. Aux Européennes de 2019, Nicolas Dupont-Aignan a d’ailleurs ciblé sa campagne contre la liste LR, incarnant à juste titre toutes les trahisons de ce parti envers les Français.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous n’osons pas croire que cette rumeur puisse se concrétiser.

Nous appelons Nicolas Dupont-Aignan et les militants restant à DLF à refuser cette trahison de nos valeurs et à travailler enfin au rassemblement des amoureux de la France autour de Marine Le Pen à la présidentielle et Julien Odoul pour la Bourgogne-Franche-Comté.

Jean-Philippe Tanguy

Coordinateur national de l'Avenir Français

Olivier Damien

Coordinateur de la Saône-et-Loire

Tête de liste 71 sur la liste de J. Odoul

Marc Mantovani

Coordinateur de Haute-Saône

Pascal Blaise

Coordinateur de l'Yonne

Pascale Perrichon

Coordinateur du Doubs

Corentin Gelot

Coordinateur de la Nièvre