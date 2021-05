Vernissage de l’exposition ‘Chalon et Napoléon’ sur les quais de Saône

Le photoreportage info-chalon.com

A l'occasion du bicentenaire de la mort de Napoléon Ier (le 5 mai 1821), une exposition est proposée par la Ville de Chalon-sur-Saône sur les quais de Saône.

A cette occasion, mercredi, à 17 heures, Gilles Platret assisté de Bénédicte Mosnier 4e adjointe en charge de la culture et de Évelyne Lefebvre, 10e adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, ont procédé au vernissage de cette exposition en présence d’Aurélien Defosse, responsable des Espaces verts, de Bruno Cottier , responsable adjoint des Espaces verts, d’Elisabeth Corino, Directrice de la Communication de la Ville de Chalon et de la presse locale.

Une exposition dont le premier panneau se situe à proximité du pont St Laurent jusqu’au début du quai des Messageries. Elle sera proposée au public jusqu’au 31 mai.

Extrait de l’allocution de Gilles Platret : « Je tiens à remercier le service communication de la Ville de Chalon pour l’excellent travail concernant la réalisation de cette exposition qui a été faite en lien avec le Service des archives. En fait, l’idée, c’est que l’on est sur une journée anniversaire, puisque le 5 mai 1821, il y a tout juste 200 ans, sur l’Ile de Saint Hélène, Napoléon rendait son dernier souffle. A ce titre là, on voulait lui rendre hommage car notre ville est liée dans son histoire à l’Empereur. Grâce à lui, on a toujours cette faveur qui durera aussi longtemps que dureront les institutions, d’être la première ville de France à être décorée de la Légion d’Honneur. C’est un lien fort qui est né, il y a maintenant 206 ans pour être plus précis […] L’idée, c’était aussi, de rappeler quelques épisodes qui ont lié cette ville à l’Empereur et de marquer ce bicentenaire par cette très belle exposition ; une exposition qui reprend pas mal de thèmes faisant références aux épisodes liés à Chalon. On est vraiment sur une exposition nationale de par son personnage et son envergure, voire au-delà mais on a voulu le rattacher à notre ville. C’est une grande année et on parle beaucoup de Napoléon, même si je ne veux pas rentrer dans les polémiques en cours. Moi, je suis historien, je prends les personnages comme ils sont dans l’histoire et je considère que c’est une faute d’oublier l’histoire ! Après chacun fait comme il veut […] C’est vraiment une exposition ‘Chalon et Napoléon’, c’est ce que l’on a souhaité et c’est ce que l’on inaugure symboliquement évidement en cette journée du bicentenaire. Je vous remercie ! ».

Gilles Platret montrait ensuite le projet mené par le service des Espaces Verts pour le futur parterre fleuri de la Tour du Doyenné sur le thème de Napoléon.

Le photoreportage info-chalon.com

J.P.B