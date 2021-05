Sampigny les Maranges vous accueille autour des pots, des fleurs et des paniers de jardins !

C'est dans un cadre enchanteur que 25 exposants présentent leurs productions à compter de ce samedi... Rien que pour les lieux la visite vaut le détour.

Plongez au coeur de l'univers de Sylvie Fresnais, potière historique de Sampigny les Maranges ! A compter de ce samedi, elle ouvre les portes de son traditionnel rendez-vous annuel autour des pots et autres arts du jardin. Un rendez-vous qui doit afficher sa 28e édition, et toujours la même envie de faire partager cet univers de la poterie. Spécialisée dans les terres vernissées, Sylvie Fresnais marche au coup de coeur, à l'émotion et au plaisir losqu'on lui pose la question sur la manière dont la sélection des exposants s'effectue.

Originaire de Normandie, c'est finalement le plus grand des hasards qui a posé les valises de Sylvie sur les berges de la Cosanne dans cet ancien moulin qui ne demandait qu'à revivre. Poésie, charme et belles ondes arpentent ce lieu hors du temps... Un lieu de créativité qui permet aussi aux poteries de Sampigny les Maranges de s'exporter aux quatre coins du monde, du Nouveau-Mexique en passant par New-York ou Paris et Tokyo, les terres vernisées de petit coin de Saône et Loire trouvent un beau succès.

Exposition tous les jours de 11h à 19h - A noter vente de plantes vivaces, roses anciennes... et bien d'autres surprises

Laurent Guillaumé