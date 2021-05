Samedi 8 Mai 2021, commémoration de la victoire 1945.

Ce samedi matin, s'est tenue la cérémonie commémorative de la Victoire du 8 mai 1945 devant le monument aux Morts de Saint Rémy.

La commune de Saint Rémy a commémoré le 76e anniversaire de la victoire des Alliés sur l’Allemagne nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. La cérémonie a eu lieu en présence de Florence Plissonnier maire de la commune, d’adjoints, d’élus, des porte-drapeaux et d’Alice du conseil municipal des jeunes. On pouvait noter la présence de de Stéphane Martini responsable du centre technique municipal.

Avant la lecture par Madame le Maire du communiqué de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’Etat auprès de la ministre des armées, Alice a lu le poème ̏Ne t’envole pas˝ de Pascal Gérardin conseiller municipal en charge des cérémonies. Comme l’a expliqué son auteur : « C’est un soldat blessé sur le champ de bataille qui se souvient des moments de son existence et qui aperçoit un oiseau blanc porteur du rameau de la paix pour un avenir meilleur... »

Ensuite Florence Plissonnier premier magistrat de la commune a fait lecture du message de Geneviève Darrieussecq ministre déléguée auprès du ministre des armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Le message se termine par ces mots : « …Entendons les mots de Malraux : « un monde sans espoir est irrespirable ». La victoire de 1945 est le succès de l’espérance, mais elle est aussi l’aube d’un nouvel effort collectif pour la reconstruction, pour la paix et pour l’Europe. Hier comme aujourd’hui, face aux épreuves et aux crises du temps, la Nation française se tient debout, résiliente et espérante. Unis et solidaires, souvenons-nous de l’adversité surmontée et de la liberté reconquise ».

Il s’en est suivi des dépôts de la gerbe et du bouquet au monument, du moment de recueillement et de l’hymne national en hommage à tous ceux et celles qui sont morts pour notre liberté, puis Madame le maire a remercié les 2 porte-drapeaux. Commémorer, c’est se rappeler sans haine et œuvrer continuellement pour une paix durable et un monde meilleur.

C.Cléaux