Un week-end de l’Ascension chargé sur les routes de Bourgogne-Franche-Comté

Le week-end de l'Ascension connaîtra de très importants flux de circulation, d’autant plus qu’il s’agit de la seule occasion de « faire le pont » durant ce mois de mai. D’importantes difficultés de circulation sont donc attendues sur les grands axes de liaison du pays.

Les usagers se dirigeront en majorité vers les lieux de villégiature et les zones côtières, situés à courte ou moyenne distance du domicile. Les trajets reliant les grandes agglomérations aux plages les plus proches connaîtront une circulation dense, non seulement au début et à la fin du week-end, mais aussi au cours des autres jours de la période pour des excursions à la journée si les conditions météo sont favorables.

Dans le sens des départs ces difficultés apparaîtront principalement mercredi après-midi et jeudi en matinée. Dans le sens des retours, les difficultés de circulation seront concentrées le dimanche depuis le milieu de la matinée jusqu’en soirée. Les difficultés de circulation seront ainsi observées entre Paris et la Normandie ou la Bretagne mais aussi en direction de la région Centre-Val-de-Loire ; entre Lyon ou Toulouse et la Méditerranée, entre Lille et les plages du Nord, entre Bordeaux et la côte aquitaine ou charentaise.

Mercredi 12 mai, le trafic sera dense dans le sens des départs, ce mercredi est classé orange au niveau national. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 dès la fin de la matinée et, dans l’après-midi, des difficultés de circulation sont attendues sur l’autoroute A13 et les principales radiales et rocades convergents vers les autoroutes A6 et A10, jusqu’en début de soirée.

Jeudi 13 mai, dans le sens des départs, la circulation sera difficile au niveau national et très difficile en région Auvergne-Rhône-Alpes notamment sur l’autoroute A7 entre Lyon et Orange. En Île-de-France, la circulation sera très dense en direction des barrières de péage des autoroutes A10 et A6 et sur l’autoroute A13, dès le début de la matinée et jusqu’en milieu de l’après-midi.

Dimanche 16 mai, est classé rouge dans le sens des retours. La circulation sera très difficile au niveau national. En particulier, la circulation sera très dense sur les autoroutes A10, A6 et A13 en direction de l’Île-de-France, dès le milieu de la matinée et jusqu’en fin d’après-midi. Les temps de passages aux barrières de péage devraient être relativement importants.

Dans le sens des DÉPARTS

Mercredi 12 mai est classé ORANGEau niveau national et ROUGE en Île-de-France.

Jeudi 13 mai est classé ORANGEau niveau national et ROUGE en Île-de-France et région Auvergne-Rhône-Alpes.

Vendredi 14 mai est classé VERTau niveau national.

Samedi 15 mai est classé VERTau niveau national.

Dimanche 16 mai est classé VERTau niveau national.

Dans le sens des RETOURS

Mercredi 12 mai est classé VERTau niveau national.

Jeudi 13 mai est classé VERTau niveau national.

Vendredi 14 mai est classé VERTau niveau national.

Samedi 15 mai est classé VERTau niveau national.

Dimanche 16 mai est classé ROUGE au niveau national.

CONSEILS de conduite

Dans le sens des DEPARTS

Mercredi 12 mai

- quittez ou traversez l’Île-de-France avant 10h ;

- quittez ou traversez les grandes métropoles avant 12h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 11h à 19h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 9h à 19h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Nîmes et Montpellier, de 11h à 19h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Montpellier et Narbonne, de 15h à 19h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 16h à 19h ;

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 16h à 19h.

- évitez l’autoroute A48, entre Lyon et Grenoble, de 16h à 19h.

Jeudi 13 mai

- -quittez ou traversez l’Île-de-France avant 8h ou après 13h.

- évitez de quitter ou traversez les grandes métropoles entre 10h et 12h ;

- évitez l’autoroute A10, entre Orléans et Tours, entre Poitiers et Saintes, de 10h à 13h ;

- évitez l’autoroute A11, entre Paris et Le Mans, de 10h à 14h ;

- éviter l’autoroute A13, entre Paris et Caen, de 10h à 14h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Lyon et Orange, de 8h à 18h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-de-Provence et Marseille, de 10h à 19h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Orange et Montpellier, de 9h à 14h ;

- évitez l’autoroute A9, de Montpellier en Espagne via Narbonne, de 10h à 13h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Toulouse et Narbonne, de 10h à 16h ;

- évitez l’autoroute A43, entre Lyon et Chambéry, de 10h à 12h.

Dans le sens des RETOURS

Dimanche 16 mai

- regagnez ou traversez l’Île-de-France et les grandes métropoles avant 11h ;

- éviter l’autoroute A13, entre Caen et Paris, de 10h à 19h ;

- évitez l’autoroute A10, entre Bordeaux et Poitiers, de 11h à 19h ;

- évitez l’autoroute A11, entre Angers et Le Mans, de 12h à 19h ;

- évitez l’autoroute A6, entre Beaune et Auxerre, de 15h à 19h ;

- évitez l’autoroute A6, entre Macon et Beaune, de 12h à 19h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Orange et Lyon, de 10h à 19h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Salon-en Provence et Orange, de 11h à 13h ;

- évitez l’autoroute A7, entre Marseille et Salon-de-Provence, de 10h à 19h ;

- évitez l’autoroute A9, entre Narbonne et Montpellier, de 11h à 19h ;

- évitez l’autoroute A9, entre l’Espagne et Narbonne, de 11h à 17h ;

- évitez l’autoroute A61, entre Narbonne et Toulouse, de 11h à 19h ;

- évitez l’autoroute A43, entre Chambéry et Lyon, de 15h à 19h

- évitez l’autoroute A48, entre Grenoble et Lyon, de 15h à 19h.

