Séparés par le Covid-19, ces jumeaux se retrouvent chaque semaine de part et d’autre de la frontière

Ola vit en Norvège, Pontus en Suède. Ces deux Suédois de 73 ans, frères jumeaux, ne peuvent plus traverser la frontière depuis plus d’un an, à cause des restrictions de déplacements liées au Covid-19. Alors ils se retrouvent de part et d’autre de la ligne de démarcation, sur le pont qui relie les deux pays au-dessus d’un fjord.