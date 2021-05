Le service de réanimation du Centre Hospitalier de Chalon sur Saône mobilisé

Journée nationale de mobilisation dans les services de réanimation ce mardi. Ils demandent une reconnaissance de leurs compétences et une hausse de leur salaire, à l'appel de FO.

L'équipe paramédicale du service de réanimation du Centre hospitalier de Chalon sur Saône a adressé le courrier suivant à la direction de William Morey. Une mobilisation qui se déroule dans une journée de mobilisation nationale. Localement, la CGT n'a pas souhaité s'associer au mouvement, considérant que c'est l'ensemble de l'hôpital public qui est en souffrance et pas exclusivement les services de réanimation (lire plus tard info-chalon.com). Une délégation sera reçue ce mardi soir en mairie de Chalon sur Saône par Gilles Platret, Président du Conseil de surveillance de l'hôpital.

L.G

"Durant cette crise sanitaire, une partie du personnel de la fonction publique hospitalière a été particulièrement mise en lumière. Avec la COVID-19, l’expertise des équipes paramédicales des services de réanimation a été rendue visible et saluée par la classe politique et la population.

Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que cette expertise et cet engagement ne sont pas uniquement présents lors d’une crise sanitaire, mais bien toute l’année.

Notre quotidien regroupe plusieurs spécialités de médecine sur un seul et même patient. Nous effectuons des gestes techniques qui pris individuellement, ont donné une reconnaissance de spécificité à leurs personnels :

- Le personnel d’hémodialyse perçoit une prime spécifique. Il travaille avec un seul type de générateur car ne fait qu’un traitement. Nous, nous travaillons sur deux thérapeutiques différentes (HDI, hémofiltration). Ce qui fait donc deux fois plus de connaissances.

- Le personnel des Urgences et les brancardiers qui y travaillent à 50% ont une prime. Nous faisons les mêmes gestes (ACR, intubations…), utilisons les mêmes drogues et ce, dans les mêmes conditions (dégradation brutale…)

Pour ne citer qu’eux… (mais la néonatalogie et la gériatrie aussi…)

Bien que nous fassions ce que tous les autres font, personne ne fait ce que nous faisons.

Cet état de fait a été exacerbé par la crise sanitaire durant laquelle vous avez pu constater combien il est difficile d’avoir rapidement du personnel compétent pour gérer efficacement et en sécurité des patients multi - défaillants de réanimation.

On parle donc bien de l’essence de la spécificité, faire ce que les autres ne font pas.

C’est pour cela que nous, personnel de la réanimation du centre hospitalier de Chalon sur Saône, demandons une prime spécifique pour tout le personnel infirmier et aide-soignant travaillant au sein de ce service, quel que soit son statut (titulaires et contractuels).

Pour la reconnaissance de notre spécificité et de la pénibilité de notre travail en alternance jour/ nuit.

La France est en retard sur de nombreux autres pays en ce qui concerne la formation du personnel soignant de réanimation. La Belgique, l’Autriche et la Suisse, pour ne citer qu’eux, ont l’équivalent de Master ou de spécialités diplômantes (en Suisse 2 ans, avec diplôme).

En France nous n’avons RIEN. Nous travaillons avec un diplôme d’état généraliste alors que nous avons la même expertise et les mêmes compétences. Il existe le DU de réanimation, des congrès des sociétés savantes, mais rien qui ne soit reconnu officiellement et qui amènerait à une reconnaissance de statut et de salaire.

Le financement de ces DU, qui sont donc à ce jour la seule ébauche de formation pour nous, personnel de réanimation, est établissement dépendant. Un grand nombre d’entre eux le finance à tout le personnel infirmier de réanimation.

Force est donc de constater que ce n’est pas une priorité pour notre établissement de former suffisamment son personnel.

Durant ces 14 dernières années, aucune personne de notre service n’a pu obtenir la prise en charge de ce DU. A cette date, une seule infirmière en est titulaire, car elle l’a obtenu dans un autre établissement avant sa mutation. Nous parlons ici d’un ratio de 1/45…. Notre formation se fait par compagnonnage… avec tout ce que cela implique…

Nous demandons donc,

le financement de 2 DU de réanimation/soins critiques par an

la possibilité d’accéder régulièrement et pour plus d’agents aux congrès et cours dispensés par les sociétés savantes (SRLF, AER.)

d’ouvrir l’accès à ces congrès aux aides- soignants(es) de notre service avec qui nous travaillons en étroite collaboration.

Comme dit précédemment, personne ne peut nous aider mais nous, nous aidons les autres services. Notre effectif est normé, c’est un fait.

Lors de baisses d’activités, le personnel est amené à aller remplacer, renforcer d’autres services de soins. On n’hésite pas à solliciter les agents de la réanimation pour pallier l’absentéisme. A notre connaissance la réanimation est le seul service à fonctionner de cette façon (les agents de l’USIC ne le font pas).

- nous demandons à ce que ces déploiements cessent. Il y a toujours à faire et cela permettrait de baisser le ratio patients/soignants ces jours-là.

que si déploiement il y a, il soit considéré comme un remplacement et payé en heures supplémentaires au même titre qu’un HUBLO.

Notre métier est compliqué et complexe.

Notre équipe est volontaire, dynamique, motivée, soudée et engagée.

Nous nous investissons dans le service et sur notre temps personnel pour améliorer nos prises en charges et la qualité des soins (créations de protocoles, réunions régulières, cours des médecins…)

Nous travaillons dans le stress, le bruit, les émotions fortes (que nous ne laissons pas au placard).

Nous accompagnons les patients, les familles du mieux que nous pouvons.

Nos revendications sont légitimes, et sont soutenues par notre équipe médicale, sensible à notre démarche.

Nous restons à votre disposition pour échanger plus amplement sur nos requêtes, et vous prions d’agréer l’expression de notre plus haute considération.

L’équipe paramédicale de la réanimation polyvalente du centre hospitalier de Chalon sur Saône.