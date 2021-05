REGIONALES - Lilian Noirot (DLF) finalement pas sur la liste à Gilles Platret ...

C'est l'annonce formulée par Lilian Noirot alors que Gilles Platret dévoilera sa liste départementale pour les régionales ce lundi soir à Mercurey.

Communiqué :

Nous rassembler pour Montceau

Chères Bourguignonnes et Franc-Comtoises, Chers Bourguignons et Franc-Comtois,

Changer de majorité à la Région est une nécessité pour notre territoire.

Dans ce contexte, Nicolas Dupont-Aignan - député et président de Debout La France - m’avait sollicité pour mener une liste de rassemblement et d’ouverture en Bourgogne-Franche-Comté dans le cadre des élections régionales.

En tant que conseiller régional, j’ai toujours placé l’exercice du mandat dans le cadre de l’intérêt général : adoption à l’unanimité de vœu pour la défense de l’hôpital Jean Bouveri à Montceau- les-Mines, proposition et adoption d’une aide financière pour nos étudiants soignants lors de la crise de la Covid-19 etc.

Conscient de l’urgence d’une véritable politique régionale en faveur de nos concitoyens et de nos territoires, après des échanges avec Gilles PLATRET, nous avons fait le constat qu’il est nécessaire de s’unir pour faire face à la présidente socialiste sortante et aux macronistes dont nous connaissons le bilan catastrophique.

Nous avons besoin d’une institution régionale de proximité qui soutienne chacun de ses territoires avec équité et qui soit aux côtés des collectivités territoriales, des entreprises , des Bourguignons et des Franc-Comtois.

Gilles PLATRET est porteur de cet espoir à l’échelle de notre région et conduira donc une liste de large rassemblement. Des représentants de Debout la France en feront partie. C’est ce rassemblement qui nous permettra de l’emporter et je suis fier d’en être à l’origine.

Dans cette configuration, je considère que ma présence sur la liste aux régionales n’est plus nécessaire. Pour me remplacer, une femme de terrain et de compétences, faisant partie de mon équipe, vous sera présentée prochainement. Nous travaillerons ensemble les dossiers régionaux et municipaux.

Je souhaite, en effet, me consacrer à la constitution d’une équipe d’union pour faire changer Montceau-les-Mines en 2026. Vous connaissez tous mon engagement sans faille pour Montceau et les Montcelliens.

Montceau a besoin d’être gouverné par une équipe nouvelle qui porte avec fierté les valeurs d’autorité, de sécurité et de solidarité envers les plus démunis. Une équipe qui remettra l’humain et la proximité au cœur de son action politique municipale. Une équipe de femmes et d’hommes ayant l’expérience du monde de l’entreprise pour permettre de développer l’économie locale et surtout proposer un avenir professionnel à nos jeunes.

Dès demain, je m’attacherai à réunir les conditions d’un large rassemblement à Montceau autour du projet municipal que je souhaite construire avec les Montcelliennes et les Montcelliens.

C’est à cette tâche que je me consacrerai dans les mois et les années à venir.

Lilian NOIROT

Conseiller régional de Bourgogne et Franche-Comté

Conseiller municipal de Montceau-les-Mines