Le foyer d’accueil médicalisé « Les Boisseaux » sous administration provisoire annonce l'Agence Régionale de Santé

De nombreux manquements ont été constatés au sein du foyer d’accueil médicalisé « Les Boisseaux », à Monéteau au cours d’une inspection conjointe entre les services de l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et du conseil départemental de l’Yonne, intervenue en novembre dernier.

Ces dysfonctionnements portaient notamment sur la prise en charge des résidents, l’évaluation et le management stratégique et opérationnel, la gestion budgétaire et financière de l’établissement.

Conformément à la procédure contradictoire, une lettre d’injonctions a suivi cette inspection, enjoignant l’organisme gestionnaire, l’association Boisseaux Espérance, de redonner à l’établissement des conditions de fonctionnement conformes aux exigences de sécurité, de qualité des soins et de bien-être des résidents.

A compter du 18 mai

La réponse à ces injonctions étant jugée insuffisante, et conformément au code de l’action sociale et des familles, le directeur général de l’ARS et le président du conseil départemental de l’Yonne ont pris la décision de dessaisir l’association « Les Boisseaux » de la gestion du FAM et de désigner à compter du 18 mai 2021 deux administrateurs provisoires pour une durée de 6 mois, afin d’assurer la gestion courante et le transfert de l’autorisation à un autre organisme gestionnaire. Les administrateurs provisoires sont Amélie de Sousa et Denis Noally, des dirigeants experts dans le domaine du handicap.

Cette décision a pour objet d’assurer la continuité de la prise en charge des résidents, et d’engager un travail de remise en conformité.

Elle ne remet pas en cause l’accueil des résidents du foyer, qui continueront d’être pris en charge sur le même site tout au long de l’administration provisoire : aucune fermeture n’interviendra.

Des représentants de l’ARS, du conseil départemental et les administrateurs provisoires iront à la rencontre des familles et des personnels, d’ores et déjà informés par le président de l’association, ce mardi 18 mai.