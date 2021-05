En septembre 2021, 400 km de routes de Saône-et-Loire pourraient passer de 80 à 90 km/h.

André Accary souhaite que les panneaux 90 km/h fassent leur retour sur les routes du département à compter de septembre, avant de nuancer : "Je souhaite le faire pas à pas. Une première vague de 350 km en septembre 2021, et voir le résultat un an plus tard pour réfléchir à d’autres tronçons".