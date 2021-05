C'est la reprise du tennis de table à Ouroux sur Saône

Le club de tennis de table d’Ouroux sur Saône a pu ouvrir à nouveau ses portes pour les jeunes de moins de 18 ans depuis le 22 mai dernier !

Les entrainements ont repris les mercredis de 17h30 à 19h et les samedis matins de 10h00 à 11h30 jusqu'aux vacances scolaires

Pour les grands enfants ( + de 18 ans) on se retrouve à partir du 9 juin et les entrainements seront ouverts les mardi , mercredi et jeudi soirs si les conditions sanitaires le permettent !

Pour rappel , le club de tennis de table d’Ouroux est l’un des rares clubs de saone et loire à bénéficier d’une salle uniquement dédiée à la pratique de ce sport.

En effet, Le club dispose d’une installation sportive très récente avec une salle équipée de 12 tables en permanence et propose des entrainements encadrés par un entraineur professionnel diplômé d’état, Théophile DHOTEL, qui est également joueur n° 300 français.

Que ce soit au niveau par équipes ou au niveau individuel, le club d’ouroux figure parmi les meilleurs clubs du département : l’équipe première du club évolue en nationale 3, ce qui en fait l’un des rares clubs à être présent à ce niveau en saone et loire, de nombreux joueurs évoluent également en nationale 2 au niveau individuel et les « vieux » ne sont pas en restent puisque 2 joueurs ont remporté une médaille de bronze en double lors du dernier championnat de France Vétéran qui opposait les meilleurs joueurs français de plus de 40 ans.

Pour autant, la pratique du ping à ouroux sur saone est ouverte à tous les âges que ce soit pour une pratique en loisirs ou en compétitions.

Vous pouvez venir tester, sans engagement de votre part, le ping à Ouroux et le club met à disposition gratuitement des balles et des raquettes pour ceux et celles qui sont désireux de venir essayer !

Le club propose également des réductions « famille » et sur le matériel.

Alors n’hésitez pas et allez faire un tour du côté d’ouroux !!

Contact :

Tel : 06 69 65 90 31

Mail : [email protected]

Site : https://www.jsourouxtt.fr/

Page Facebook : https://www.facebook.com/ouroux.tennisdetable