AVIS DE DECES - Madame Françoise BUATOIS BICOURT

CHALON-SUR-SAÔNE, DEMIGNY, GENLIS



Justine et Franklin,

Dorine et Matthieu,

Charles-Elie,

ses enfants ;

Enaëlle, sa petite-fille ;

Marc Bicourt, son ex-époux ;

ainsi que toute sa famille et ses amis ont le chagrin de vous faire part du décès de

Madame Françoise BUATOIS BICOURT

à l'âge de 56 ans.

Ses obsèques seront célébrées vendredi 4 juin 2021,

à 15h00, en l'église du Sacré-Cœur.

Françoise repose à la chambre mortuaire de l'hôpital

de Chalon William Morey.

Ni fleurs ni plaques, une boite à dons sera mise à disposition pour les études de son fils, Charles-Elie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.