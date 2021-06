Le collège Pasteur de Saint Rémy a participé à la course pour lutter contre la faim.

Les 6 classes de 5ème du collège Pasteur ont couru au profit de l’action nationale de l’association ̏Action contre la Faim˝.

C’est au complexe Michaël-Jérémiasz ce vendredi que les élèves de 5ème ont foulé les pistes du parcours Vita pour récolter des fonds par un système de parrainage. Chaque élève avait un ou plusieurs parrains qui vont donner une somme à chaque tour effectué par l’élève, tours bien entendu comptabilisés et attestés. Ce sont les élèves eux-mêmes qui ont trouvé leur parrain.

Sylvie Lamaud, professeur d’EPS a organisé et planifié les passages des classes sur les deux parcours par créneaux de 2 heures. 15 enseignants, ESP, Histoire Géo… étaient présents pour aider au bon déroulement des courses. Tous et toutes, professeurs, élèves et parents étaient mobilisés pour cette lutte contre la faim. Deux jeunes stagiaires, futurs professeurs d’anglais pour Justine Soustelle et d’éducation musicale pour Eva Cielen, avaient apporté leur contribution au contrôle en cochant les tours. Les coureurs ont reçu le soutien de Francine Despres principale adjointe du collège et de Vincent Jérôme adjoint aux sports à la mairie, présents sur le terrain.

Contrairement à l’an dernier, où la couse avait été annulée à cause du confinement, les 142 élèves de 5ème, ont pu participer de nouveau à cet évènement. En 2019 c’est un montant de 3247 € qui avait été récolté par les sportifs du collège. C’était un grand bol d’air pour tous ces jeunes et moins jeunes qui se sont retrouvés au complexe Michaël-Jérémiasz après ces longues périodes de confinement et de restrictions. Malgré la fatigue de la course, il se dégageait un certain enthousiasme de cette matinée et le plaisir d’avoir apporté des pierres à l’édifice pour Sylvie Lamaud et tous les participants.

Pour cet évènement, comme il se doit toutes les mesures et protocoles ont été suivis à la lettre afin d’éviter trop de monde en même temps sur le terrain.

C.Cléaux