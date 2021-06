Exposition GF Bruyère à la Halle ronde givrotine

Cette exposition exceptionnelle rassemble les œuvres de l'artiste givrotin, Gabriel François Bruyère, qui nous a quittés le 3 juillet 2020, à l'âge de 87 ans

Personnalité pleine de modestie, malgré de nombreux prix obtenus en Italie, Gabriel François Bruyère est resté secret et muet, pour le plus grand nombre de givrotins.

Très attaché à sa commune, il a su construire des amitiés en prenant le temps d’observer et de croquer ses congénères en pleine action : le dinandier, Paul Michon, le restaurateur, Bruno Fabris, le sergent de ville, Serge Vachet, des pompiers aux prises avec leur lance à incendie, Louis Launay et Gérard Léger, etc...

D’une santé fragile héritée de l’occupation et de ses privations, il a toujours éprouvé la nécessité de dessiner et de peindre, la sculpture arrivant plus tard. Il puise son inspiration dans des scènes du quotidien dont il saisit le bonheur simple - couleurs lumineuses et très grands formats.

Il peint aussi des scènes religieuses, parce que sa vie s’accommodait tout à fait des préceptes chrétiens et peut-être aussi pour s’approcher des peintres du quattrocento - couleurs sombres et petits formats. Ses toiles sont souvent d’une simplicité désarmante de naïveté qui apaise l'observateur, excellent viatique pour une société nerveuse et rapide.

Ne manquez pas cette exposition, qui sera visible jusqu'au dimanche 13 juin. Ce fonds unique d'œuvres peintes, sculptées, découpées, s’apprête à un “Grand départ” qui nous fera tourner définitivement une page de la société givrotine.

En pratique :

La Halle ronde est ouverte en accès libre tous les jours sauf le lundi, de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h 30. Tel 03 85 41 58 82.

Crédit photo Animation en Côte chalonnaise