AVIS DE DECES - Madame Suzanne BOUCASSOT née CLÉARD

VARENNES-LE-GRAND, - SAINT-GERMAIN-LES-BUXY



René, son époux ;

Dominique,

Sylvie et Pierre,

Olivier et Sophie,

Ses enfants ;

Thomas, Clément et Cindy, Vincent et Anne, Margaux et Romain, Valentin et Amélie, Antoine,

ses petits-enfants ;

Martin, Antonin et Soline,

ses arrière-petits-enfants ;

ses frères, sœurs ;

beaux-frères et belles-sœurs ;

ses neveux, nièces ;

ainsi que toute la famille

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Suzanne BOUCASSOT

née CLÉARD

survenu à l'âge de 80 ans.

Ses obsèques seront célébrées mercredi 9 juin 2021, à 15h30, en l'église de Varennes-le-Grand.

La famille remercie le personnel du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saone, son médecin traitant, ainsi que Mélanie et Julien pour leurs bons soins et leur gentillesse.

Fleurs naturelles uniquement.

Une quête sera organisée au profit de la recherche médicale.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.